Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Ramazan Bayramı sokak sokak, ev ev dolaşarak çocuklu ailelere bayramlık dağıtımı yaptı. Sürekli gittiği evlerde kendilerini karşılayan çocukların mutluluğu ile karşılaşan Başkan Işık’a, çocuklar “Bayramlıklar Mustafa Amca’dan” sözleri ile sıcak bir karşılama yaptılar.

Gürsu Belediyesi, çocukların, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. “Belediyem Hep Yanımda” sloganı ile sosyal çalışmalarını sürdüren Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, sürekli yaptığı ev ziyaretlerinde bu kez de hediye bayramlık kıyafetleri çocuklara ulaştırdı. Onlarla ve aileleri ile hem bayramlaşan, hem onların gönüllerini alan hem de Ramazan Ayı’nı tebrik eden Başkan Işık, daha sonra onlarla sohbetler etti. “Bizim burada çok büyük bir gönül bağımız var” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu’da elini sıkmadığımız, dertleşmediğimiz vatandaş çok azdır. Hepsi ile bağımız var. Bu nedenle ara ara evlerinde onları ziyaret etmekten keyif alıyorum. Bu sebeple de hepsinin bayramını kutluyorum” diye konuştu.