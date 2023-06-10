Gürsu Belediyesi ilçeye yeni bir yürüyüş parkuru daha kazandırdı. Yeni parkuru Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, sabah yürüyüşünde tanıttı.

Gürsu’ya yeni bir yürüyüş parkuru daha kazandıran Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, çalışma arkadaşları ile yeni yürüyüş parkurunda sabah sporunu yaptı. Gürsu Belediyesi Mehmet Müezzinoğlu Caddesi üzerinde, Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi yolu üzerindeki alanda yürüyüş parkuru yaptı. İlçe halkının hem bisiklet hem de yürüyüş yapabileceği parkur toplamda 2 kilometreden oluşuyor. Sabah sporunu yaparken parkuru da anlatan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “ Bu parkur Gürsulu vatandaşlarımızın sabah sporlarını, akşam yürüyüşlerini yapmak için çok ideal bir rota oldu. Bizler haftanın üç günü burada yürüyüş yapıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi önce spora, sonra da yürüyüş parkurumuza davet ediyoruz” dedi.

Gürsu’nun muhteşem doğasının eşlik ettiği yürüyüş boyunca, vatandaşlar Gürsu’nun temiz havasını içlerine çekip rahatça yürüyüşlerini yapabilecekler.