Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) üstlendiği misyona ve “özel güvenlik sektörü”nün doğru çalışma ilkelerini ve asgari standartlarını oluşturma hedeflerine uygun olarak, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı iş birliğiyle “Sektör Buluşması” gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - 29 yıldır özel güvenlik sektörünün nabzını tutan Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği'nin (GÜSOD); Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ile birlikte düzenlediği "Sektör Buluşması", 6 Temmuz'da gerçekleşti. İstanbul’da bir otelde yapılan etkinliğe; Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş., Çetin Grup, Desmer Güvenlik Hiz. Tic. A.Ş., G4S Güvenlik Hizmetleri A.Ş., ISS Proser Koruma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş., Loomis Güvenlik Hizmetleri A.Ş., Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş., Securitas Güvenlik Hizmetleri A.Ş., TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş., Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Sanayi A.Ş. ile sektör paydaşları katıldı.

GÜSOD üyeleri ve sektör paydaşlarının katıldığı etkinlikte, özel güvenlik alanında yapılan düzenleme ve yenilikler ile dijitalleşme konusundaki uygulamalar görüşüldü. GÜSOD Başkanı Turgay ŞAHAN, “Dernek olarak, bu buluşmaları çok önemsiyoruz çünkü birçok konuyu değerlendirme şansımız oluyor. Bu tür toplantılar ve sektör buluşmaları, özel güvenlik sektörünün tüm paydaşları için çok önemli bir fırsat” diye konuştu.