Alanyurtspor kulübü olağan genel kurulunda başkanlığa Hakan Durak yeniden seçildi.



Alanyurtspor Yeni Yönetim Kurulu´nda şu isimler yer aldı:

Hakan Durak,Emre Dalga,Barış Doğru,Mustafa Erdem,Fuat Doğru,Yusuf Nazlıten,Ümit Çiçek,Serkan Göksu,Murat Yener´den oluştu.Denetleme Kurulu Üyeliği görevine ise Canan Sır, Akın Erdem ve Semih Kavık getirildi.





Kongre sonrası açıklama yapan Başkan Durak,"Bana ve yönetimime güvenerek destek veren herkese teşekkür ederim.Alanyurtspor´u hak ettiği üst liglere taşımak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız" diye konuştu.