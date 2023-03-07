Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne yapılacak olan jandarma karakolu ve itfaiye istasyonunun temel atma töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, güvenliğin olmadığı yere sanayinin de olamayacağını söyledi.

Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne kazandırılacak jandarma karakolu ve itfaiye istasyonunun temeli törenle atıldı. Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur ile sanayiciler katıldı. Bursa’nın bir sanayi şehri olduğunu, birçok sanayi bölgesinde yapılan uygulamayı Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde de yaptıklarını belirten Başkan Aktaş, “Sanayi bölgeleri normalde itfaiye teşkilatını da kurmak zorundadır. Zaman içerisinde gelişen sanayicilik anlayışı veya hormonlu sanayileşme anlayışı bazı noktaları eksik bırakabiliyor. Bu eksiklikleri kapatmak adına bir araya geldik. Daha önce Hasanağa’da, Demirtaş’ta, İnegöl’de yaptık. Şimdi bir uygulamasını da burada yapıyoruz. İtfaiyeyi kurmak bir kere oluyor ama işletmek devamlı oluyor. 7/24 hizmet veren itfaiye sadece yangınlara değil arama kurtarma faaliyetlerine, trafik ve iş kazalarına müdahale ediyor. Son 6 ay içerisinde 21 tane yeni araç alımı yaptık. Geçen sene itfaiye olay sayımız 20 bin civarında. Hem araç ve ekipmanı gençleştiriyoruz hem de sürekli dönüşümü sağlıyoruz. Burada da bir istasyon açıyoruz. 7/24 esasıyla çalışacağı için en az bir itfaiye aracı ve 10 personel bulundurulacak” dedi.

Güvenliğin olmadığı yerde sanayinin de olamayacağını ifade eden Başkan Aktaş, iyi bir sanayi bölgesinin aynı zamanda güzel bir itfaiye ve güvenlik noktası barındırması gerektiğini kaydetti. Bu hamleyle bölgenin değerinin daha da artacağını dile getiren Başkan Aktaş, “Bu el birliğiyle yapılan bir çalışma. Yapılacak binayı ve alınacak ekipmanı gider olarak değil, geleceğinize yapılmış yatırım olarak görmelisiniz. Karesi’de yaşanan yangında verilen mücadeleyi gördük. Belki de bir sanayi bölgesinin yanması önlenmiş oldu. İnşallah buradaki itfaiye araçları ve personeli hiçbir şekilde kullanılmasın. İnsanın olduğu her yerde ihmaller, eksiklikler olacaktır. Mesele olası bir felaketi minimize etmektir. Arkadaşlarımız bu manada hep hazır olacaktır. Bizler arkadaşlarımızı eğitimlerle her zaman hazır tutuyoruz. Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi bundan sonraki süreçte daha güvenli ve huzurlu bir mekan olacaktır. Emeği geçen ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.