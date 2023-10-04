Edirne’de kaldırımda yürüyen kadının çantasından cep telefonunu çalan şahıs, güvenlik kamerasını fark edince telefonu geri verdi.

İlginç olay Edirne’nin Mithatpaşa Mahallesi’nde yaşandı. Kaldırımda yürüyen kadının bir anlık dalgınlığından faydalanan erkek şahıs, saniyeler içinde kadının çantasından çaldığı telefonu alıp yürümeye devam etti. Birkaç adım attıktan sonra bir iş yerinin güvenlik kamerasını fark eden şüpheli, geri dönüp hiçbir şey olmamış gibi telefonu kadına geri verdi.

Yaşanan ilginç olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.