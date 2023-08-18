Ticaret Bakanlığı güvensiz bulunan ürünler ve üreticileri 'guvensizurun.ticaret.gov.tr' adresinden tüketicilerle paylaşmayı sürdürüyor. 2022 yılında 216 milyon lirayı idari para cezası uygulayan bakanlık, bu yıl 7,5 aylık süreçte ise denetim yaptığı firmalara 142 milyon lira idari para cezası uyguladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, sorumluluğunda bulunan tekstil, ayakkabı oyuncak, kırtasiye ve deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla “güvensiz ürüne sıfır tolerans” ilkesiyle piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini sürdürüyor.

Gerçekleştirilen denetimlerde gerek ambalaj ve etiket kontrollerinden gerekse kimyasal, fiziksel ve mekanik testlerden geçirilerek ürünlerden güvensiz bulunan ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak, toplatılmakta ve ilgililere idari para cezası uygulandı.

Güvensiz bulunan ürünler ve üreticileri 'guvensizurun.ticaret.gov.tr' adresinden tüketicilerle paylaşmayı sürdüren Ticaret Bakanlığı denetimlere ilişkin verileri resmi internet sitesinden duyurdu.

Buna göre 2022 yılında 910 firmada denetim gerçekleştirilerek ürünleri güvensiz bulunan 47 firmaya 5 milyon 72 bin 668 TL idari para cezası uygulayan Ticaret Bakanlığı, ürünlerin piyasaya arzını yasakladı.

2023 yılında da 31 Temmuz 2023 itibarıyla bin 249 firmayı denetleyen bakanlık, 9 firmaya 4 milyon 211 bin 348 TL ceza kesilerek ürünlerin tüketicilerimize ulaşması engelledi.

2022 yılında tüketicilerimizin korunması kapsamında yapılan denetimlerde 216 milyon 494 bin 580 TL, 2023 yılında ise 15 Ağustos 2023 itibarıyla toplam 142 milyon 282 bin 296 TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlık, tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla ilerleyen dönemde de denetim faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.