Bugüne kadar birçok sinema filmi ve reklamlarda boy gösteren sevilen oyuncu Sema Bolat yeni projeleri için kolları sıvadı.İSTANBUL (İGFA) - Son yıllarda dikkat çeken projelere imza atan,ünlü yönetmen Şafak Can'ın kurucusu ve imtiyaz sahibi olduğu CAN-S Medya ile yolları kesişen Sema Bolat, her konuda Can-S Medya ile anlaştığını ve birçok yeni projenin çalışmalarına start verdiğini belirtti.

2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sema Bolat, iki yıl süre ile mankenlik ve oyunculuk yapmış ve birçok prjede yer almıştı.

Sağlık problemleri dolayısıyla uzun bir süre ara veren ünlü oyuncu yine ve yeniden mesleğe dönerek, 2022 yılında Fashion Tv Miss Turkey yarışmasına katıldı. Düzgün fiziği ve güzelliği ile jüri üyelerini büyüleyen ve tam not alan Sema BOLAT,çekimleri yeni biten ''AŞK FİLMİ''isimli sinema filminde rol aldı.

Zaten bugüne kadar birçok sinema filmi ve reklamlarda boy gösteren oyuncu bu filmde ki performansı ile otoritelerden tam not aldı.

Bugüne kadar asla hayallerinden vazgeçmeyen ve sürekli hayallerinin peşinde koşan oyuncu, ''Daha çocukluğumda oyunculuk ve mankenlik hayalleri kurdum bu yolda sürekli mücadele ettim.Oyunculuk ve mankenlik benim için nefes almaktan farksız.Mesleğime aşığım ve her zaman hayallerimin peşinden koşacağım'' diyerek işine olan tutkusunu belirtti.