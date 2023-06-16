Türkiye Basketbol Federasyonu İzmir U12 Altyapı Ligi’nde, 6 Grup 70 takımın mücadelesi sonucu zirveye Güzelbahçe basketbol takımları çıktı.İZMİR (İGFA) - Uzun soluklu lig mücadelesi sonucunda Güzelbahçe Genç Yıldızlar SK şampiyon olurken, Best Gelişim SK ikinci oldu. Şampiyonun ve ikinci takımın Güzelbahçe’den çıkmasıyla takım oyuncuları, antrenör ve veliler büyük sevinç yaşadı.

Güzelbahçe Kaan Yüce Spor Salonu’nda bir araya gelerek ‘Şampiyon Güzelbahçe’, ‘Büyük Başkan’, ‘Mert hoca sen bizim her şeyimizsin’ sloganları atan coşkulu kalabalığa Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’de katıldı.

Tüm spor komplekslerinin sporcuların evi gibi olduğunu belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, ‘‘Kısıtlı olanaklarla zirvede iki Güzelbahçe takımının yer alması gurur verici. Hem de 12 yaş kategorisine 11 yaş ile katılarak bu başarıyı elde etmek ayrıca kutlanmalı. Bu aynı zamanda çocuklarımızı doğru antrenörlere emanet ettiğimizin de göstergesi. Geleceğin basketbolcuları Güzelbahçe’den yetişecek. Güzelbahçe dinamiklerinin gücünü birleştirmesiyle bu başarı sağlandı. Bu başarı daha büyük başarıların habercisi. Bu sevinci bizlere yaşattığınız için oyuncularımıza, antrenörlerimize, yöneticilerimize ve fedakar velilerimize teşekkür ediyorum. Bu başarı ödülsüz kalmayacak. İlk meclisimizde ödül yönetmeliğinden oyuncularımızın başarısını değerlendirip sonuçlandıracağız’’ diye konuştu.