Güzelbahçe Belediye Spor Kulübü olağan genel kurulunu gerçekleştirdi ve kulüp başkanlığına Kazım Çam seçildi.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen genel kurula; Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Güzelbahçe Belediye Spor Kulübü üyeleri katıldı.

Genel Kurul sonucunda yönetim kurulu; Kazım Çam, Mehmet Çakmak Uyar, Hüseyin Akkurt, Mehmet Barata, Zeki Gültekin, Cem Sürücü, Metin Yavaş, Osman Kaçmaz, İsmail Kandemir’den oluştu. Denetim kurulu Sema Özbaş, Ender Özkılınç ve Ebru Tosun’dan oluşurken, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) delegasyonu Osman Kaçmaz, Metin Yavaş ve Memet Eren’den oluştu.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, temel görevlerinin spor yapılacak tesisleri ve alanları çoğaltmak olduğunu belirterek, "Spor kulüplerimizin çağdaş spor dallarında halkı da işin içine katarak yönlendirmek, yeni yöneticilerimizin de görevlerinden biri olmalı diye düşünüyorum. Hem altyapı da hem de tüm bireylerimize katkı sağlayacak sportif faaliyetler yeni yönetimimizin görevlerinden olmalı. Bu görevler fedakarlıklar ve zaman ayırmak gereken bir görev. Kulübümüz için yönetim kurulu adaylarımızdan ricam maddi manevi elini taşın altına koysunlar" diye konuştu.

Hedeflerinin şampiyonluktan ziyade gençlere sahip çıkmak olduğunu ifade eden Kulüp Başkanı Kazım Çam ise, "Gençlerimizi spora yönlendireceğiz. Yine Güzelbahçemiz için bu görevi yapmaktan gurur duyacağız. Elimizi taşın altına koyacak arkadaşlarımız aramızda. Güzelbahçemiz için elimizden geleni yapacağız. Bugüne kadar kulübümüze katkı koyan tüm yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Hedefimiz gençlerimize sahip çıkmak olacak" dedi.