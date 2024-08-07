Güzelbahçe Belediyesi, Körfezin ilk ve tek mavi bayraklı plajında 1.Gençlik Şöleni düzenleyecek.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediye Gençlik Kulübünün düzenleyeceği Gençlik Şöleni’nin 1’ncisi, 12 Ağustos Pazartesi saat 14’de başlıyor. Güzelbahçe Siteler Mahallesi Mavi Bayraklı Plajda gerçekleştirilecek şenlikte, katılımcılar müziğin yanı sıra deniz, kum ve güneşin de tadını çıkaracak.

Şenlik kapsamında; plaj voleybolu, ayak tenisi, ödüllü yarışmalar, jet ski gösterisi, binicilik kulübü gösterisi, sürpriz etkinlikler, yelken gösterisi, yiyecek - içecek Stantları kurulacak. Ayrıca saat 20:00’de Beran Arman DJ performansı sergileyecek. 21:00’de genç sanatçı Şahin Çıdam sahne alacak.

‘GENÇLERİ BU COŞKUYA BEKLİYORUZ’

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “ilk kez düzenleyeceğimiz İzmir körfezinin ilk ve tek mavi bayraklı plajı olan siteler mahallesi halk plajımızda gençlerimizin doyasıya eğleneceği bir şölen düzenleyeceğiz. Göreve başladıktan sonra hemen ekibimizi toplayarak bir Gençlik kulübü kurduk. Güzelbahçe emekli ve orta yaş grubunun yoğunlukta olduğu bir yer olmasının yanı sıra genç potansiyelinin de arttığı bir ilçe. Yakın zamanda üniversitenin de açılmasıyla genç kitlemiz daha da artacak. Şu anda özel ve devlet okullarının en çok olduğu ilçelerden biriyiz. Buna üniversitenin de katılmasıyla genç nüfusumuz artacak. Biz de gençlerimizi daha çok Güzelbahçe’ye çekmek için bu tür şöleni, festivaller düzenleyeceğiz. İlk kez düzenleyeceğimiz şenliğimizden bir birinden güzel etkinliklerle gençlerimize güzel bir gün yaşatacağız. Tüm gençlerimizi şölenimize bekliyoruz” diye konuştu.

1. Gençlik Şöleni, 12 Ağustos Pazartesi saat 14:00’de Siteler Mahallesi Mavi Bayraklı Halk plajında yapılacak.