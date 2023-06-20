Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan Güzlek Mesire Alanı Göleti’ne ziyaretçilere görsel şölen sunmak için 500 koi balığı bırakıldı.

Güzlek Mahallesi’nde yer alan mesire alanının göletine gelen ziyaretçilere görsel şölen oluşturmak adına 500 koi balığı bırakıldı. Güzlek Mahalle muhtarlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlk olarak 500 büyüklü küçüklü rengarenk koi balığını gölümüzle buluşturduk. Ziyaretçilerin görsel şölen izlemesi için hedefimiz 5 bin adet koi balığını göle bırakmak" ifadeleri kullanıldı.