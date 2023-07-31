Bursa’da kayıp olan şahsın cansız bedeni bulundu.

Olay, Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.K (56), dün aracıyla Yolçatı Mahallesi’nde giderken görüldü. Bir daha kendisinden haber alınamayan S.K’nin hayatından endişe eden yakınları ihbarda bulundu. S.K’nin gidebileceği istikametlerde arama yapan Bursa Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aracı Nilüfer Çayı’na yakın bölgede buldu. Nilüfer Çayı yakınlarında S.K’ye ait aracı bulan ekipler harekete geçti. Polis, Polis Özel Harekat, Sahil Güvenlik Komutanlık DEGAK 11 timi, AFAD ve NAK ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Yürütülen çalışmada su üstü ve su altı araması yapıldı. 56 yaşındaki S.K’nin cansız bedeni aracından yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta suda bulundu.