İnegöl-Bursa yolunda bir taşımacılık firması, kamyonun arkasına iple bağlanmış koltuklar monte ederek tehlikeli bir iş yapmasıyla şaşkınlık yaratmıştı. O anlar haber merkezimiz tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti.

İnegöl-Bursa yolunda bir taşımacılık firmasının tedbirsizliği görenleri şaşırttı. İlgili olay, Kestel mevkiinde yaşandı ve haber merkezimiz tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kamyonun arkasına iple bağlanmış koltuklar, haber merkezimizin yaşadığı şaşkınlığı yansıtan görüntülerde açıkça görülüyor.

Haber merkezimiz video kaydında şu ifadeleri kullandı: "Bursa-Kestel karayolu üzerindeyiz. Muhtemelen bir ev taşınıyor ve taşımacılık firması eşyaları kamyonun içerisine yerleştiremediği için bakın nasıl tehlikeli bir iş yapmış. Şu anda taşınan aracın kasa tarafına iplerle masa, yatak ve koltuk monte edilmiş. Bütün bunlar sadece iplerle bağlanmış durumda. Arkadan gelen arabalar için gerçekten büyük bir tehlike söz konusu."

Bu olayın ardından, Diyarbakır'dan Bursa'ya ev eşyası taşıyan bir kamyonet, İnegöl ilçesinde büyük bir faciadan son anda kurtuldu. Kazanın meydana geldiği İnegöl-Bursa Karayolu, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde korkutucu bir kaza yaşanan yer oldu. Kamyonetin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kamyonetin içinde bulunan 3 kişi şans eseri yara almadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrasında sürücü, "Diyarbakır'dan Bursa'ya ev eşyası taşıyorduk. Görünen kamyonete 2 evi sığdırmayı başardık. Ben yükün fazla olduğunu söyledim ancak, beni dinlemediler. Diyarbakır'dan gelene kadar bütün sürücüler, bizi uyarmak için korna çaldılar. İnegöl'de direksiyon hakimiyetimi bir an kaybettim ve bariyerlere çarptık. Bariyeler olmasaydı kamyonet takla atarak uçurumdan yuvarlanabilirdik. Kaza yerine gelen ambulans hafif yaralanan arkadaşlarıma ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye götürmek istediler ancak durumumuz iyiydi ve yola devam ettik ve teklifi kabul etmedik" şeklinde konuştu.

Maddi hasar oluşan kamyonet çekici yardımıyla Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ne götürüldü. Taşımacılık firmasının tedbirsizliği ve tehlikeli bir şekilde eşya taşıması ise ciddi bir güvenlik sorunu olarak değerlendiriliyor.

Haber merkezi