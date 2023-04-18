Hizmet kalitesini sürekli artıran Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Genel Müdürlüğü, Marmarabirlik ile protokol imzaladı. Yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'den umre ve hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan vatandaşlarımızın iaşelerinde kullanılmak üzere en kaliteli zeytinler Marmarabirlik tarafından verilmesi planlandı.BURSA (İGFA) - 2010 yılından bu yana Marmarabirlik’in birçok ilklere imza attığını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın zeytin üreticisine verdiği desteği açıkladı.

2018 yılından bu yana Mehmetçiğin zeytin, zeytinyağı ve ezme ihtiyacının Marmarabirlik tarafından karşılandığına dikkati çeken Başkan Asa, Diyanet İşleri Başkanlığımız ile yaptığımız anlaşma kapsamında umre ve hac vazifesini yerine getirecek vatandaşlarımızın da zeytin ihtiyacının Birlik tarafından karşılanacağını duyurdu.

Zeytin üreticisinin yanında olan Diyanet İşleri'ne 30 bin zeytin üreticisi ortağı adına teşekkür eden Başkan Asa, "Hedefimiz Türk hacılarımızla birlikte dünyanın çeşitli ülkelerinden hac vazifesini eda etmek üzere Mekke'ye gelen bütün hacı adaylarını Marmarabirlik markası ve kalitesiyle tanıştırmaktır" dedi.

HEDEF KREDİ VE YURTLAR KURUMU...

Türkiye'deki kooperatifçiliğin örnek kuruluşlarından biri olduklarını kaydeden Asa, “1954'ten bu yana zeytin ve zeytinyağı sektörünün lider kuruluşu olan Marmarabirlik, bir şahıs firması değil, kooperatif markasıdır. Bundan sonraki hedefimiz Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan yüz binlerce öğrenciyi Marmarabirlik ürünleri ile buluşturmaktır. Amacımız marka değeri ve bilinirliğini her geçen gün daha da artırmaktır" diye konuştu.