Bilecik’te Diyanet İşleri Başkanlığı veya özel şirketlerle hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adaylarına yönelik eğitim seminerleri başladı.

İlk seminer Kayıboyu Müezzin Kayyımı Recep Akdaş’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlarken, ilk dersi Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun verdi. Dersinde hacı adaylarına sabrı tavsiye eden Müftü Erhun, “Sizler Rahman’ın misafirlerisiniz. Rabbim bu sene sizleri çağırdı. Birçok kişi hasretle beklerken kurada siz çıktınız, buna çok şükretmeli ve daha şimdiden maddi manevi hazırlıklara başlamalısınız. Sizlere hac süresi boyunca sabrı tavsiye ediyorum. Sizin, hacı adaylarımıza karşı göstereceğiniz sabrınız ve samimiyetiniz en büyük azığınız olacaktır. Peygamberimiz hiç bir ibadetinde hac ibadeti kadar Allah’tan kolaylık dilememiştir. Bir tek hac ibadeti için kolaylık dilemiştir. Hac meşakkatli bir ibadettir hac eşittir sabırdır. Sabredemezseniz haccın bütün güzelliklerini kaybedersiniz” dedi.

Müftülükler tarafından hacı adaylarına yönelik verilecek eğitim seminerleri 23 Mayıs 2023 tarihine kadar gerçekleştirilecek.