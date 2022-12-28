Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Erasmus + Projesi ile Viyana ve Prag’daki işletmelerde yaptıkları stajlarını tamamladılar.

Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Ulusal Ajans tarafından kabul edilen “Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanımız ile Okulumuz Avrupa’ya açılıyor” İsimli Erasmus + Projesi ile Viyana ve Prag’daki işletmelerde yaptıkları 3’er haftalık stajlarını tamamladılar.

Staj döneminin oldukça faydalı geçtiğini belirten Okul Müdürü Sedat Paslı, “Proje sayesinde öğretmen ve öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerisi arttı. Diğer ülkelerdeki işletme düzenini ve işleyişini tecrübe ettiler. Yabancı kültürleri tanıyarak, dil konusunda kendilerini geliştirme şansını elde ettiler. Diğer alanlarımızın da bu imkanlardan faydalanması için yeni projeler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.