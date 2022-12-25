İnternational Gastronomi Festivalinde Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 11 öğrenci uluslararası derece aldı.

İstanbul'da düzenlenen, ülkemizden ve yurtdışından 1100 yarışmacının katıldığı "19. Uluslararası Mutfak Günleri"nde iki gün boyunca farklı kategorilerde yarışan Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 11 öğrenci, 6 altın ve 5 gümüş madalya kazandı.

Elde edilen 6 Dünya Birinciliği ve 5 Dünya ikinciliği ile Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uluslararası arenaya damgasını vurdu.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Öğrencilerimizi kutluyor, bu büyük başarıda emeği geçen öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyoruz.”