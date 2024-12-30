İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde rastgele bırakılan ve kötü görüntü oluşturan hacimli atıklarla ilgili olarak yoğun bir çalışma yürüttüğünün ifade edildiği açıklamada, vatandaşlardan gelen taleplerin kısa sürede neticelendirildiği aktarıldı. Vatandaşların hacimli atıkları rastgele çevreye bırakmamaları konusunda uyarıldığı açıklamada, "Vatandaşlarımız 444 8 411 iletişim merkezimizi arayarak hacimli atıklarının alınmasını istesin ve adreslerini bıraksın. Ekiplerimiz kısa süre içerisinde kendileriyle irtibata geçecek ve atıkların alımlarını gerçekleştirecek. Bir telefon yeterli. Arayın, biz alalım" denildi.

Kaynak: iha