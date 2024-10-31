Sakarya’nın Hendek ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Sarıdede Mahallesi’nde meydana gelen olayda, D.K. idaresindeki 54 AKG 208 plakalı motosiklet ile T.Y. idaresindeki 35 HD 6506 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri hususa ilişkin inceleme başlattı.