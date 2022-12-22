Bursa-Ankara karayolu üzeri Kazancı kavşağında meydana gelen kazada otomobil, önünde seyreden hafif ticari araca çarptı; 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü yönetimindeki 34 FMF 724 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Seda Ç.(37) yönetimindeki 34 DAB 590 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle araçlar şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda 112, polis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Seda Ç., Azra Elfin Ç.(5), Emre O.(23) ve Metin U.(38) ambulanslarla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldılar.