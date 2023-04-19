Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole uçmasını çarptığı demir bariyer önledi. Facianın eşiğinden dönülen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kandıra Yolu Yassıbağ Kargaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kandıra istikametine seyir halinde olan H.A idaresindeki 07 AIE 37 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Çapmanın şiddetiyle hafif ticari araç demir bariyerle birlikte şarampole doğru savruldu. Yaklaşık 10 metre sürüklenen hafif ticari aracın şarampole yuvarlanmasını çarptığı demir bariyer önledi. Facianın eşiğinden dönülen kazayı sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken, 10 yaşındaki oğlu ise yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk ardından hastaneye götürüldü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.