İnegöl Belediyesi’nin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Akşemseddin Camisinde gerçekleştirdiği Kuran-ı Kerim tilaveti ve teravih namazı programına katılan Hafız Ali Derman, İnegöllülere gönülleri mest eden Kuran Tilaveti sundu.

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in ruhuna uygun ramazan etkinlikleriyle bu mübarek ayın maneviyatını yansıtan programlar düzenleyen İnegöl Belediyesi, sesi ve tilavetiyle gönülleri okşayan hafızları ağırlamaya devam ediyor. Kuran-ı Kerim tilaveti ve teravih programları kapsamında Cuma akşamı 2005 yılı Kuran-ı Kerim Okuma Yarışması Türkiye Birincisi Hafız Ali Derman İnegöllülerle buluştu.

Akşemseddin Camisinde akşam namazı sonrası başlayan Kuran-ı Kerim tilavetine, vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Hem bölgede ikamet eden vatandaşlar hem de pek çok farklı mahalleden vatandaşlar Hafız Ali Derman’ı dinlemek üzere camiye akın etti. Belediye Başkanı Alper Taban’ın da katıldığı Kuran-ı Kerim tilaveti programı sonrası, teravih namazını da yine Hafız Ali Derman kıldırdı.

HELVA İKRAMLARI YAPILDI

Gönülleri mest eden program çıkışında İnegöl Belediyesi tarafından cemaate helva ikramları da yapıldı. Başkan Alper Taban, namaz sonrası camide vatandaşlarla bir araya gelerek çay eşliğinde sohbet etti.

TERAVİH PROGRAMLARI

İnegöl Belediyesi ramazan ayı boyunca 8 ayrı gecede teravih programı tertip ediyor. Ramazan ayının geri kalan bölümündeki teravih programları kapsamında; 10 Nisan Pazartesi günü Hafız Ahmet Yüksel Emir Sultan Camisinde, 14 Nisan Cuma günü Hafız Metin Çakar Alanyurt Esentepe Camisinde, 17 Nisan Pazartesi Kadir Gecesinde ise Hafız Adem Bilgetay OSB camisinde İnegöl halkıyla buluşacak.

FAHRETTİN ENİŞ