Bursa'nın İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği ramazan ayı etkinlikleri kapsamında 2000 Yılı Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışması Türkiye Birincisi Hafız Metin Çakar Alanyurt Esentepe Camisi'nde İnegöllülerle buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Alanyurt Esentepe Camisinde akşam namazı sonrası başlayan Kuran-ı Kerim tilavetine, vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Hem bölgede ikamet eden vatandaşlar hem de pek çok farklı mahalleden vatandaşlar Hafız Metin Çakar’ı dinlemek üzere camiye akın etti. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın da katıldığı Kuran-ı Kerim tilaveti programı sonrası, teravih namazını da yine Hafız Hafız Metin Çakar kıldırdı.

HELVA İKRAMLARI YAPILDI

Gönülleri mest eden program çıkışında İnegöl Belediyesi tarafından cemaate helva ikramları da yapıldı. Başkan Alper Taban, namaz sonrası camide vatandaşlarla bir araya gelerek çay eşliğinde sohbet etti.

SON PROGRAM KADİR GECESİ PROGRAMI;

İnegöl Belediyesi’nin ramazan ayı boyunca 8 ayrı teravih programının sonuncusu Kadir Gecesi’nde düzenleyecek. 17 Nisan Pazartesi Kadir Gecesinde ise Hafız Adem Bilgetay OSB camisinde İnegöl halkıyla buluşacak.