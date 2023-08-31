Bursa’da seyir halindeki sürücü, otomobiliyle dönüş yapacağı esnada kamyonun çarpmasıyla savruldu. 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde 16 AAK 303 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Meryem Ç., kavşağa yaklaştığı esnada dönüş yapmak istedi. Fakat hızlı karar veren sürücü, hemen yan şeridinden gelen Cebrail B. İdaresindeki 34 HC 5761 hafriyat kamyonun çarpmasıyla savruldu. Kaza sonucu aralarında çocuklarında bulunduğu 4 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri olay yerinde yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili tahkikat başlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.