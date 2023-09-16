Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Ağrı’nın doğu, Van’ın kuzeydoğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Ağrı’nın doğu, Van’ın kuzeydoğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın doğu, Van'ın kuzeydoğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzeydoğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Akşam saatlerinde Batı Karadeniz’in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusu ile akşam saatlerinden itibaren batısı 6, akşam saatlerinden itibaren doğusu 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan akşam saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 2,5 m, Görüş: İyi, yağışa anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle saatlerinden itibaren 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5,öğle saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75, Görüş: İyi.