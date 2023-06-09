Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Sakarya Bike Fest’in kapanışı olacak 10-11 Haziran BMX Avrupa Kupası’nda şampiyon yarışçılar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde fırtına estirecek.

Sakarya’da heyecan dolu kupaların sonuncusu ve en keyiflilerinden bir tanesi yarın sabah start alacak. Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Bike Fest çerçevesinde cross, pist yarışı olan BMX Racing World Cup’tan sonra bu kez BMX Europan Cup’a ev sahipliği yapıyor. MTB dağ bisikleti Tour Of yol bisikletinden sonra dünyanın en heyecanlı yarışı BMX World Cup’ta Sakarya’da gerçekleştirildi. Festivalin son yarışı olan BMX Europan Cup ise saatler sonra start alacak.

Avrupa’nın en kapsamlı bisiklet tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’ndeki pist alanında heyecan yeniden doruğa çıkacak. Hafta sonu için plan yapan sporseverler, Türkiye ve dünya genelinden bisikletseverlerin yakından takip edeceği ve 110 ülkeden canlı yayınlanacak olan Sakarya etabı, Cumartesi ve pazar günü 2 round halinde 09.00’da start alacak ve 17.00’da sona erecek. 11 ve 12 Ekim’de Portekiz’de sona erecek olan kupanın 9. ve 10. etabında 149 yıldız sporcu mücadele edecek. Avrupa yıldızlarının yarışacağı nefes kesen etaplara 26 ülkeden katılım sağlanacak. Tribünlerin ve tüm alanların hazırlandığı vadide bugün antrenman turları yapıldı.