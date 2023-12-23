Bursa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 5 derece seviyelerinde seyrederken en yüksek sıcaklık 16 derece olacak. Şehir genelinde yağmurlu bir hava etkili olacak.

Hafta sonunun son gününde sabah saatlerinde termometreler 8 derece olarak ölçülürken gün içerisinde Bursalılar, puslu bir hava ile karşı karşıya kalacak. En yüksek sıcaklık 17 derece seviyelerinde seyredecek.

Haftanın ilk iş gününde en düşük sıcaklık 7 derece olacak. Şehrin genelinde ise sisli hava etkili olacak.

Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini

İnegöl'de hava nasıl olacak?

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 1 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde yağmurlu hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 13 derece olacak.