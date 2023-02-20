

İnegölspor’umuz, 2. Lig ekibi Kocaelispor’dan sağ açık Hakan Öztürk ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerimizde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlumuz Serkan Bak, Kocaelispor’dan sağ açık mevki oyuncusu Hakan Öztürk’u sezon sonuna kadar kiraladıklarını belirterek, “ Hakan kardeşimizin takımımıza katkı sağlayacağından eminiz. Genç ve yetenekli bir kardeşimiz. Uzun yıllar Türk futboluna başarılı bir şekilde hizmet edeceğinden şüphemiz yok. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyoruz.”

Hakan Öztürk ise “İnegölspor’a geldiğim için mutluyum. Burada bana şans geleceğini ve bunu iyi değerlendireceğimi düşünüyorum. İnşallah Allah’ın izniyle İnegölspor’u hak ettiği yerlere çıkartacağız.”dedi.