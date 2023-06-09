Manchester City ile Inter arasında yarın Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini değerlendiren Galatasaray ve A Milli Takım’ın eski futbolcularından Hakan Ünsal, “Favori City tabii ki ama bu tür maçlardaki en büyük tehlike de o favori gösterilmeyen, kulak arkası edilen takımlar olur” dedi.

Galatasaray ve A Milli Takım’ın eski futbolcularından Hakan Ünsal, yarın İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini İhlas Haber Ajansı’na değerlendirdi. Ünsal, “Favori Manchester City tabii ki. Şu anda dünyadaki en formda, en kaliteli ve bireysel anlamda en iyi oyunculardan bahsediyoruz. Ağır favori gözüküyor ama bu tür maçlardaki en büyük tehlike de o favori gösterilmeyen, kulak arkası edilen takımlar olur. Inter takımının da çok az gol yediğini, çok iyi savunma yaptığını biliyoruz. Kaldı ki ön tarafta da iyi oyuncuları var. City’nin oynamasına ne kadar izin verecekler, ne kadar durdurabilecekler sorusunun cevabı belli olacak. Çünkü City takımı kolay durdurulabilir bir takım değil, oyun anlamında durdurduğunuzda bireysel anlamda çok etkili oyuncuları bir anda ortaya çıkabiliyor. Çok zevkli maç olacağını düşünüyorum. Oyuncuların kalitesi, formlarına baktığımızda Inter çok iyi savunma yapıyor olsa da az pozisyon vererek geçeceğini de sanmıyorum ben maçın” cümlelerine yer verdi.

“İki tane Türk oyuncunun birinin kazanacak olması çok anlamlı”

İngiliz ekibi City’de Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan’ın, İtalyan temsilcisi Inter’de Türkiye A Milli Takımı’nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nun top koşturduğunu ve kupayı iki Türk oyuncudan birinin kaldıracak olmasını çok anlamlı bulduğunu da aktaran Ünsal, “Sonuçta şöyle bir durum var; Şampiyonlar Ligi kupasını bir Türk kaldıracak, bu net. İstanbul’da olması çok anlamlı. İki tane Türk oyuncunun birinin kazanacak olması çok anlamlı. Çok güzel oldu oyuncular açısından ve bizim açımızdan da öyle. Şimdi Türkiye’de de şöyle bir durum var; herkes ikiye bölündü, kimisi Hakan Çalhanoğlu alsın diyor, kimisi İlkay Gündoğan alsın diyor. Buradaki kriter aslında dikkat çekici olan o. Yani bir bölüm Inter alsın ya da Manchester City alsın gibi ayrılmıyorlar. Hakan mı alsın, İlkay mı alsın, öyle bir ayrım var ama bunlar da güzel şeyler. Sonuç itibari ile İstanbul’da düzenleniyor olması çok iyi. Güzel bir organizasyon, herkesin de buraya geleceği merkezinde olacak bir organizasyon. İstanbul’da, iki tane Türk kaptan, ikisinden bir kaldıracak. İnşallah sonu da çokta güzel olur, çok zevkli bir maç olur” ifadelerini kullandı.