Balıkçı’nın 133. doğum gününde, dünyaya seslendiği “Merhaba”sı küresel bir barış ve dostluk çağrısına dönüştü. Ailesinin özel izniyle ilk kez kamuoyuyla paylaşılan Cevat Şakir Kabaağaçlı görüntüleri ile tüm dünyadan tasarımcılar, Merhaba Günü Logo Yarışmasına davet edildi.MUĞLA (İGFA) - Merhaba Günü Uluslararası Logo Yarışmasının basın duyurusu Halikarnas Balıkçısı’nın 133. doğum yıl dönümünde Bodrum Deniz Müzesi ve bağlı olduğu Bodrum Belediyesi tarafından mezarı başında anma programıyla gerçekleşti.

Halikarnas Balıkçısı’nın Cevat Şakir Mahallesi Gönül Tepe Mevkiinde bulunan mezar alanında yapılan basın duyurusuna Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Arif Yılmaz ve kent konseyi üyeleri, Bilgi Yayınevi Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Örs, İletişim Danışmanı Ömer Durmaz, Myra Ajans ve Hemzemin Sosyal Fayda Platformu Başkanı Rauf Kösemen, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, “Halikarnas Balıkçısı’na ait özel koleksiyon ve en zengin arşiv malzemesi müzemizde bulunuyor. Balıkçı’ya ait içeriğimiz geliştikçe gelişiyor ve bu içerik, bir Halikarnas Balıkçısı Müzesi’ne doğru evriliyor. Kentleri simgeleyen kişiler vardır, Halikarnas Balıkçısı da öyle ama bir kişiden çok bir akım. Bu düşüncelerle ve onunla ilgili müze içeriğimize istinaden, bünyesinde faaliyet gösterdiğimiz Bodrum Belediyesi olarak senede iki sefer, doğum ve ölüm yıl dönümlerinde anma programları oluşturuyoruz. Geçtiğimiz sene, Belediye Başkanımız Sayın Aras, 17 Nisan’da Merhaba Gününü ilan etmişti. Halikarnas Balıkçısı’nın doğum günü olan 17 Nisan’ı bundan böyle Merhaba Günü olarak belleğimize işleyelim ve bu kelimenin güzelliğini işlerimize uyarlayalım istiyoruz. Bunun ilk adımı olarak yerelden evrensele bir adım atalım dedik. Biraz sonra dinleyeceğiniz kişilerden oluşan başarılı bir ekiple dijital bir kampanyayla Merhaba Günü Uluslararası Logo Yarışmasıyla Merhaba Gününün logosunu aramaya başlıyoruz" diye konuştu.