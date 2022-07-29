Demokratik Sol Parti (DSP) İnegöl İlçe Başkanlığı olağan gelen kurul toplatışı yapıldı. Kongrede Başkan Halil Büyükışıklar güven tazeledi.

Parti üyelerinin katıldığı kongre İlçe lokalinde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yönetim ve denetim kurulu raporları okundu.

Tek listeyle gidilen seçimde İlçe Başkanı tekrar Halil Büyükışıklar seçildi. Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu; Özlem Durmuş, Özden Ertan Örsyapan, Münür Kaşmer, Selahattin Aluç. İl delegeleri Halil Büyükışıklar, Özlem Durmuş, Özden Ertan Örsyapan, Münür Kaşmer, Selahattin Aluç, Furkan Hallaç, Abdullah Gök, Hikmet Güleç, Fatma Öz, Muhammet Kaplan, Caner Uludil, Mustafa Akdeniz ve Hakkı Kaya.

BEKLENTİMİZ BİR SONRAKİ KONGREMİZİN İNEGÖL İL KONGRESİ OLMASIDIR

Kongrenin ardından bir açıklama yapan Başkan Halil Büyükışıklar, “Bugün gerçekleştirdiğimiz Demokratik Sol Parti İnegöl İlçe Başkanlığı Olağan Kongresinde gerek ilçe yöneticilerimizin gerekse İl yöneticilerimizin ısrarları sebebi ile ilçe başkanlığına tekrar aday oldum. Partimiz içerisinden birçok arkadaşımız bu görevi eminim ki layığı ile yapabilirlerdi. Gerek yerel anlamda gerekse genel anlamda şahsıma olan güven ve inançlarından dolayı tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Demokratik Sol Parti 2023 seçimlerinde halkımızın tercihi olmak ve ülkemizi bu zor günlerden çıkartmak adına kadroları, politikaları ile göreve her daim hazır olmuştur. Bundan sonrada hazır olmak adına tüm Türkiye’de ilçe kongrelerimiz ve il kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün İnegöl İlçe Kongremizi gerçekleştirdik. Lakin arzumuz ve beklentimiz bir sonraki kongremizin İnegöl il kongresi olmasıdır. Bu vesile ile tüm siyasi partilerimize bir kez daha çağrı yapmak istiyorum. Gelin el birliği ile tek ses ve tek yürek olarak 82 İNEGÖL 82 diyelim. Bu güçlü ve gelişime açık kent il olmayı fazlası ile hak ediyor. Hak etmeninde ötesinde daha ileri seviyelere geçmenin ilk adımlarından biriside il olmaktır. Seçilen yönetim kurulumuzun ve il delegasyonumuzun öncelikle İnegöl ve Bursa’mıza sonrasında da ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.