Saadet Partisi merhum Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın yakın arkadaşı, hayatını kaybeden Halil İbrahim Çamlıdere(83) son yolculuğuna uğurlandı.

Bugün öğle namazına müteakip İshakpaşa Camii'nde düzenlenen cenaze namazına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kaymakam Eren Arslan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Tarım ve Hayvancılık eski Faruk Çelik, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, DEVA Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Sedat Kızılcıklı, siyasiler ve kalabalık cemaat katıldı.

53 YIL ÖNCEKİ ANISINI ANLATTI

Cenaze törenine katılan Saadet partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çamlıdere ile olan anısı anlattı. Karamollaoğlu, "Ben kendisini 1969 yılında tanıdım. Buraya Milli Görüş hareketinin başlangıcında biz ziyaret için gelmiştim. O ziyaret esnasından sabah namazını burada kıldık. Yanımızda da bir abimiz var, biraz şakacı. Camiden çıkarken eline ayakkabısını alan gidiyor dedik. Ya nasıl bir memlekete geldik, biz hiç kimsiniz, aç mısınız, tok musunuz diye soran yok diyince. Allah rahmet eylesin Halil İbrahim bey kardeşimiz öyle şey mi olur, hadi ben sizi eve götüreyim dedi. Bizi evine götürdü. Bizim ilk bu davaya İnegöl’ümüzde gönül veren kardeşimiz oldu. Bundan dolayı da Erbakan hocamız Allah ikisine de rahmet eylesin Bulgaristan’dan geldiği için kendisine Rumeli Beylerbeyi olarak isimlendirdi. Ve o isim vefatına kadar devam etti. Bugün de inşallah Rumeli Beylerbeyi olarak vefat etti. Cenab-ı Hak makamını ali eylesin. Yakınlarına sabrı cemil eylesin. Bütün çocukları, yakınları elbette onun aramızdan ayrılmasından dolayı bir üzüntü duyuyor. Kendisini yakın bir zaman önce görme imkanımız olmuştu. Evinde ziyaret ettik. Tabi gönlümüz bu sıralarda bir daha gelmeyi arzu ediyordu, kendisiyle görüşmeyi. Ama ömrü bu kadarmış. Biz onun Cenab-ı Hakkın lütfuna mazhar olarak öbür dünyaya intikal ettiğine inanıyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak onunla bizi haşreder." dedi.

Cenaze namazının ardından Çamlıdere, götürüldüğü Hastane mezarlığına defnedildi.