Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan Vaiz Halil Konakçı, Din Görevlileri Yardımlaşma Derneğinin daveti üzerine İnegöl’de sevenleriyle buluşacak. Dernek Başkanı Mehmet Nuri Memiş, tüm ilçe halkını programa davet etti.

İnegöl Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği, yaptığı vaazlar ve sohbetleriyle yediden yetmişe herkes tarafından sevilen ünlü Vaiz Halil Konakçı'yı İnegöl’e getiriyor. Dernek lokalinde konu hakkında bir açıklama yapan İnegöl Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Nuri Memiş, “İnegöl Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği olarak Cumartesi akşamı yapacağımız programla alakalı bilgilendirme toplantısı düzenlemiş bulunmaktayız. Malumunuz olduğu üzere son dönemlerde ülke olarak zor günlerden geçmekteyiz. Asrın felaketini yaşadık, son günlerde de sel felaketi yaşamak suretiyle milletçe zor günlerden geçmekteyiz. Moral motivasyonumuzun son derece düştüğü günlerdeyiz ama Allah'a şükürler olsun ki millet olarak kenetlendiğimiz; birlik ve beraberliğimizi birlikte ayağa kaldırdığımız ve geçmişteki ecdadımızın yapmış olduğu gibi birlikte hareket ettiğimizde ne kadar büyük ve yüce bir millet olduğumuzu göstermiş bulunmaktayız. Bizlerde İnegöl Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği olarak özellikle bu zor günlerde kardeşlerimizin manevi dünyasına bir nebzede olsa ferahlık katabilmek için içerisinde bulunmuş olduğumuz Ramazan arifesinde ve yine tarihimizin en önemli kahramanlık destanı Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü münasebetiyle 18 Mart Cumartesi günü, akşam namazıyla başlayıp yatsı namazından sonra da yine hepimizin yakinen tanımış olduğu güçlü seslerden, güçlü hatiplerden Halil Konakçı hocamızı İnegöl'de ağırlayacağız. Hem Çanakkale şehitlerimiz ve tüm şehitlerimiz için, ülkemizin maruz kaldığı tüm felaketlerde hayatını kaybeden kardeşlerimiz için Kuran'ı Kerim ziyafeti tertip ettik. Yatsı namazına müteakipte inşallah Halil Konakçı hocamızın sohbetini ve vaazını dinleyeceğiz. Malumunuz özellikle son zamanlarda yoğun bir ilgi gören bir hocamız. Bununla ilgili yoğun bir talep vardı. Bizde bunu Ramazan öncesinde değerlendirmek suretiyle böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Buradan bütün hemşerilerimizi, bütün gönül dostlarımızı hem kuran ziyafeti programımıza hem de Halil Konakçı hocamızın sohbet programına davet etmek istiyoruz. 18 Mart Cumartesi akşamı, akşam namazı itibariyle Organize Sanayi Camimizde inşallah binlerce yürek bir olacak ve Kuran'ı Kerim'in etrafında yapacağımız dualarımız ve sohbetlerimiz ile birlik ve beraberliğimizi en zirvede yaşayacağımız bir akşam, Ramazan öncesinde hep birlikte yaşama istiyoruz. Buradan bizleri izleyen, dinleyen tüm kardeşlerimizi bu programımıza iştirak etmeye davet ediyorum” dedi.