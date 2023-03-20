Son yılların en çok dikkat çeken imam hatiplerinden Halil Konakçı’nın İnegöl programı konuşulmaya devam ediyor. Gazetemizin emniyet kayıtlarından aldığı bilgiye göre vaaza katılım sağlayan kişi sayısı İnegöl’de bugüne kadar yapılan tüm organizasyonların üzerinde gerçekleşti. İşte katılım sağlayan kişi sayısı..

İstanbul Pendik Yeni Mahalle Ulu Çınar camii imam hatibi Halil Konakçı, son yıllarda yaptığı vaazlar ile ülkenin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alıyordu.

İnegöl Din Görevlileri Derneği’nin daveti üzerine OSB camiinde İnegöllülerle buluşan Halil Konakçı , hadis inkarcılarına adeta islam dersi vermişti.

3 bin kişi namaz kılma kapasitesine sahip olan OSB camisi ise ilk kez bu denli bir kalabalığa imza attı. Katılım çok olunca namaz kılma safları yerine birleşik düzen uygulaması yapıldı. Bu sayede kapasite 7 binin üzerine çıkarıldı. Emniyet kayıtlarından alınan resmi bilgilere göre cami ve cami dışarısında vaazı takip eden kişi sayısı 8 bin oldu. Binlerce kişi ise yer bulamayınca geri dönmek zorunda kaldı.

Halil Konakçı organizasyonuna katılım sağlayan kişi sayısı İnegöl’de yeni bir rekorun kırılmasına neden oldu. Bugüne kadar hiçbir organizasyonda bu sayıya ulaşılamadığı öğrenildi.



HALİK KONAKÇI’DAN MESAJ VAR

Bu arada ünlü hoca twitter üzerinden yaptığı açıklama duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti; “Organize Sanayi Caminde ki vaaza katılan binlerce kardeşime ve bu vaazı tertip eden hocalarıma gönülden teşekkür ediyorum”.