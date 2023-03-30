FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 3. kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Siyah-beyazlılar, bu mücadelelerden 1 galibiyet, 1 beraberlik çıkarırken, rakibine mağlup olmadı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 2 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu maçta FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki 2 karşılaşmada görev aldı. 19 Temmuz 2020 tarihinde Beşiktaş’ın ev sahipliğinde oynanan derbiyi siyah-beyazlılar 2-0 kazanırken, 21 Mart 2021 tarihindeki müsabaka ise 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

İki takım da Meler ile 1’er kez kazandı

Halil Umut Meler, Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin; Galatasaray, Trabzonspor ve kendi aralarında oynadığı toplam 12 maçı yönetti. Kara Kartal, 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken, Kanarya ise 7 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi elde etti.