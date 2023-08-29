Balçova Belediyesi 14. Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılan ülkelerin halk dansları ekipleri, Güzelbahçe'de muhteşem bir gösteri sunarak, izleyenleri coşturdu.İZMİR (İGFA) - 14.Uluslararası Halk Dansları Festivali'ne katılan Türkiye, KKTC, Almanya, Meksika, Porto Riko, Romoanya, Sırbistan, Karadağ, Portekiz ve Hırvatistan halk oyunları ekipleri öncel Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'yi makamında ziyaret etti, ülkelerine özgü hediyeler sundular.

Daha sonra Güzelbahçe Genco Erkal Açık Hava Tiyatrosu önünden Atatürk Mahallesi çarşısını kortej düzenlendi. Dans gösterileri yaparak yürüyen halk dansları topluluğu ekipleri vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Halk dansları ekipleri yürüyüşün ardından Güzelbahçe Belediyesi Genco Erkal Açık Hava Tiyatrosu'nda Güzelbahçelilere halk dansları oyunları sundu.

Gösteriyi vatandaşlarla birlikte izleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, 30 Ağustos Zafer Bayramı haftası kapsamında böyle bir şölene ev sahipliği yaptıkları için çok gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.“Balçova Belediyemizin her yıl yapmış olduğu Uluslararası Halk Dansları Festivali ilçelerimizin başka ülkelerce tanınması için iyi bir fırsat oluşturuyor. Ayrı kültür ayrı dillerin şehrimizde kendi geleneksel kıyafet ve kültürleriyle adeta bir mozaik oluşturmaları büyük bir zenginlik. Halkların istediği birliktelik kültürel ve kardeşlik birlikteliğidir. Kardeşlik ve barışın bütün dünyaya hâkim olmasını istiyoruz. Farklı kültürlerin farklı medeniyetlerin bir arada olması kültürel zenginlikleri artırır. Ülkeleri bir araya getiren sanattır. Toplum olarak ülkelerin halk dansları topluluklarını konuk etmekten mutluluk duyduk, yapmış oldukları gösteriler için tüm ülkelere teşekkür ediyorum. Balçova Belediye Başkanımız Fatma Çalkaya’ya, Balçova Belediyesi ve Efem Gençlik ve Spor Kulübü’ne teşekkür ediyorum” dedi.