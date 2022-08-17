Belediye Ekmek Fırını ihale sonucu alan teklif sahibi, bedeli ödeyemeyince ihale iptal olmuş oldu.

8 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen İnegöl Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasının satış ihalesine 12 teklif gelmiş 2 teklifte eksik evrak olduğu için ihaleye katılamamıştı.

Kapalı zarf usulü olarak gerçekleşen tahmini satış bedeli 12 milyon TL belirlenen ihalede Belediye Halk Ekmek Fabrikası 34 milyon 100 bin TL ile satılmıştı.

En yüksek teklif sahibi 34 milyon 100 bin TL’lik rakamı ödeyemeyince 600 bin TL’lik teminatının yandığı öğrenildi.

Satış işleminin gerçekleşmemesinden dolayı ihalenin iptal olduğu öğrenildi.