Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen minikler halk oyunları yarışmasında birinci olan Derbent İlkokulu folklör ekibi öğrencilerini misafir etti.

Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa Derbent İlkokulu Müdürü Musa Taşçı, öğretmenler, veliler, öğrenciler katıldı. Başkan Kocaman program boyunca miniklerle sohbet etti. Öğrencilere başarılar dileyen Mustafa Kocaman, "Derbent İlkokulu folklör ekibi öğrencileri ile buluştuk. Çok keyifli ve mutlu bir gün geçirdik. Gözlerindeki parıltı, yüzlerinizdeki tebessüm hiç bitmesin güzel evlatlarım. Kartepe’mizin evlatlarının her zaman yanında olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz" dedi.