Tekirdağ Kapaklı ilçesinde Eylül ayının ilk haftasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası bando takımı eşliğinde kutlandı.

Kapaklı Belediye Meydanı’ndan başlayan kutlamalar Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Türk Böbrek Vakfı ekiplerinin bando takımı eşliğinde oynamasıyla başladı. Ardından Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin’in de içinde bulunduğu grup bando takımıyla birlikte Pınar Bulvarı’ndan Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi’ne kadar sağlık yürüyüşü gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen sağlık yürüyüşüne Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri eşlik etti.

“Kızılay ile birlikte kan bağışı hizmeti sunacağız”

Halk Sağlığı Haftası sebebiyle Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi’nde vatandaşlara sağlık semineri verildi. Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kapaklı İlçe Sağlık Müdürü Rabia Gül, “Halk sağlığının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi adına ilçe sağlık müdürlüğümüz, aile hekimlerimiz, sağlık evlerimiz ve diğer sağlık kuruluşlarımız ile Kapaklı’da hizmet vermekteyiz. Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde bugün ve yarın Mobil KETEM aracımızda kanser teşhisi ve Kızılay ile birlikte kan bağışı hizmeti sunacağız. Dışarıdaki stantlarımızda ise ilçe sağlık müdürlüğü paydaş kurumlarımız tarafından tansiyon, şeker boy/kilo ölçümü uygulamaları yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

“Farkındalık oluşturmak istiyoruz”

Düzenlenen seminerde konuşan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, “Aslında bakarsanız ortak derdimiz sağlık. Maalesef toplum olarak yeterli sağlık bilincine sahip değiliz. Bu sebeple bu etkinlikleri yapıp farkındalık oluşturmak istiyoruz. Hep beraber sağlık konusundaki alışkanlıklarımızı geliştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Herkes sağlıklı çevrede yaşama hakkına sahiptir”

Seminerde vatandaşlara sağlık üzerine bilgiler veren Tekirdağ Halk Sağlığı Hizmetler Başkanı Haci Bayram Zengin, “Sağlıklı yaşam modelini hayat prensibi haline getirdiğimiz zaman zaten hayatımızda birçok şeyin değiştiğini göreceğiz. Dünyanın sağlığa koyduğu tanım kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden iyilik halidir. Anayasamızda da diyor ki herkes sağlıklı, dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. O yüzden buradaki bütün vatandaşlarımız istediği yerde her zaman sağlık hizmeti alabilirler. Eğer vatandaş kendi sağlığına dikkat edip kendini korursa tedavi edici sağlık hizmetlerine hiç gerek kalmaz. Bu sebeple önce kendi değerimizi bilmeli ve sağlığımıza oldukça dikkat etmeliyiz” dedi.