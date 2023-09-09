Bilecik’te Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde kurulan stantta vatandaşların karbonmonoksit, tansiyon, şeker ölçümleri ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Türkiye’de her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Parkı’nda stant açtı. Etkinlik çerçevesinde kurulan stantta, vatandaşlara boy kilo endeksli ölçümü, karbonmonoksit, tansiyon, Mobil Kanser Tarama Aracı’nda mamografi, hpv, gaitada gizli kan testi şeker ölçümleri ücretsiz gerçekleştirilirken; ekipler tarafından broşür dağıtılarak bilgilendirme yapılıyor.

Toplumun sağlık bilincinin artırılması, hastalıklar meydana gelmeden önlenebilmesi, koruyucu hekimliğin daha etkin sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi konusunda halkı bilgilendirme bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik gün boyunca devam edecek.