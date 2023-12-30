Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2024 yılı için yeniden değerleme yaparak halka arz şartlarında önemli değişikliklere gitti. Yapılan güncellemeyle birlikte, 2023 yıl sonu itibariyle 750 milyon lira ciroya ve 1 milyar 500 milyon liralık aktif büyüklüğe sahip olmayan şirketlerin halka arz edilemeyeceği duyuruldu. SPK'nin resmi internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında idari para cezalarında da artış yapıldı. Bu çerçevede, para cezaları yüzde 58,46 oranında artırılarak, en düşük ceza miktarı 246 bin 511,47 lira, en yüksek ise 3 milyon 81 bin 378,30 lira olarak belirlendi.

Özellikle piyasa bozucu eylemlere yönelik para cezaları da belirlendi ve bu kapsamda 246 bin 511,47 lira ile 6 milyon 168 bin 483,34 lira arasında değişen ceza miktarları öngörüldü.

Yeniden değerleme ile birlikte halka arz şartlarında yaşanan değişikliklere dair detaylar da paylaşıldı. Bu doğrultuda, ilk defa halka arz edilecek şirketlerin halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanan piyasa değerinin 500 milyon liranın altında olması durumunda, halka arz edilecek payların yüzde 25'i ortakların yeni pay alma hakkı tamamen kısıtlanarak satışa hazır bekletilecek.

Ayrıca, payları ilk defa halka arz edilecek şirketlerin piyasa değerinin 400 milyon liranın altında olması halinde satılamayan payların tamamının, 400 milyon ile 800 milyon lira arasında olması durumunda ise satılamayan payların 400 milyon liraya olan kısmının tamamının zorunlu olarak aracı kuruluşlar tarafından satın alınması şirketlere yönelik bir yükümlülük getirileceği belirtildi.

Sonuç olarak, güncelleme ile birlikte halka arz edilecek şirketlerin 2023 yılı sonu itibariyle 750 milyon lira ciroya ve 1 milyar 500 milyon liralık aktif büyüklüğe sahip olma zorunluluğu ortaya çıktı.