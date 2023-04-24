Her yerde herkes için bankacılık mottosuyla yenilikçi hizmetler üreten Halkbank, çocukların birikim alışkanlıklarını güçlendirmek ve geleceklerini güvence altına almak amacıyla Çocuk Bankacılığı uygulamasını hayata geçiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Hayata geçirdiği yeniliklerle geleceğin bankacılığına yönelik yatırımlarını sürdüren Halkbank, yeni mobil uygulamasıyla 18 yaş altı müşterileri için bir ilke imza atıyor. Halkbank’ın dijital bankacılık alanındaki en yeni uygulamalarından olan Çocuk Bankacılığı ile çocuklar ve 18 yaş altı gençler bankacılık hizmetleriyle tanışıyor.

Halkbank Çocuk Bankacılığı Uygulaması, 2 adet tema ve içerik yönetimi ile hizmet sunuyor.

0-9 yaş ve 10- 18 yaş olarak temalandırılan uygulamanın eğitici içerikler ve oyunları da çocuk ve gençlerin yaş gruplarına hitap edecek yapıda dizayn edildi.

Uygulama içerisinde ilk fazda Halkbank Şubelerinden edinilen kumbara hesabı üzerinden birikimler ve hesap hareketleri izlenerek finansal farkındalığın geliştirilmesi sağlanıyor. Eğitici içerikler ile kişisel gelişim destekleniyor. Çocuklar ve gençler karekod paylaşarak büyüklerinden dijital ortamda harçlık isteyebiliyor.

İlerleyen dönemlerde ise; geleneksel kültürümüzün dijital ile entegre edildiği, yaş grubuna özel oyunlar, finansal okur yazarlığı arttırıcı eğitimler ile aile içi etkileşimin artmasına yönelik eğlenceli etkinlikler ile çocuklar ve gençlerin gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.