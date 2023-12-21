Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, mahalle konağında dikiş kursuna katılan kadınlar ile bir araya geldi.

Kadınlarla çay içerek sohbet eden Başkan Subaşı, talep ve görüşleri dinledi, yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kursiyerlerin yaptığı çalışmalar hakkında da bilgiler alan Başkan Subaşı, sosyal medya hesabında, "Ertuğrulgazi Mahallesi mahalle konağımızda bulunan Dikiş Kursunu ziyaret ederek kadın kursiyerlerimizle bir araya geldim. Nazik misafirperverlikleri, ilgi ve alakaları için kendilerine teşekkür ediyorum. Tüm kadınların üretimde yer almaları ve mesleki beceri kazanmaları için desteklerimizi sürdüreceğiz’’ İfadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de Başkan Subaşı’na ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.