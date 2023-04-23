Başkentin kültürel ve tarihi varlıklarını aslına uygun olarak yenileyerek ayağa kaldıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Savaşı’nın önemli tarihi binaları arasında yer alan Gölbaşı ilçesindeki Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nı doğal dokusunu koruyarak restore ediyor.ANKARA (İGFA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş Konak’ta yapılan çalışmaları sosyal medya hesaplarından, “Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Kurtuluş Savaşı'nda, kahramanlarımızın ekmek ihtiyacını karşılayan Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nı restore ediyoruz. Milli mücadelenin her parçasını gün yüzünüze çıkararak korumaya devam ediyoruz” notuyla paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin tarihi yapılarının korunması ve kültürel mirasını yaşatmak için önemli projelere imza atıyor.

Başkent tarihinin gelecek nesillere aktarılması için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Savaşı’nın önemli tarihi binaları arasında bulunan Gölbaşı ilçesindeki Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nda restorasyon çalışması başlattı.

BAŞKAN YAVAŞ DUYURDU

ABB Başkanı Mansur Yavaş Konak’ta yapılan çalışmaları sosyal medya hesaplarından, “Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Kurtuluş Savaşı'nda, kahramanlarımızın ekmek ihtiyacını karşılayan Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nı restore ediyoruz. Milli mücadelenin her parçasını gün yüzünüze çıkararak korumaya devam ediyoruz” notuyla duyurdu.

2023 YILI İÇİNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Kurtuluş Savaşı sırasında Mehmetçik’e gıda desteği sağlayan 5 bin 755 metrekare alan üzerine kurulu Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı ve çevresinde gerçekleştirilen rölöve, restitüsyon, restorasyon ve çevre düzenleme işlerini kapsayan çalışmaların 2023 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, yapının tarihi dokusuna uygun olarak restore edileceğini belirterek, “Konak Cumhuriyetimizin 1. Ulusal Mimarlık Dönemi’nin, Ulus Tarihi Kent Merkezinde çok sayıda gördüğümüz sivil mimari örneğinin kırsaldaki tek örneği diyebileceğimiz kimlikte bir yapı. İlk etapta temizleme çalışmaları yapıldı. Şimdi de sağlamlaştırma çalışmalarına başladık. Bir süre sonra da restorasyon çalışmasını tamamlayarak, Başkentimizin ve Cumhuriyetimizin 100. Yılında Ankaralıların hizmetine sunacağız” dedi.

Proje kapsamında yapının bodrum katında yörenin tarımsal ürünlerine ait sergi mekânı, zemininde ve birinci katında ise tadım mekânları olacak. Konakta yer alan bir oda da Hallaçlı Mehmet Ağa’nın özel eşyaları ve döneme ait evrak ile objelerin sergileneceği bir müze olarak dizayn edilecek.