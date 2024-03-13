Hamilelikte egzersiz yapma konusunda çeşitli söylentiler olsa da en güzeli bu konuyu doktorunuza danışmanızdır. Egzersiz hamile olsun olmasın, her yaşta insana önerilse de, bebeğe veya kendinize zarar verme ihtimali varlığında doktorunuz size egzersiz önermeyecektir. Eğer doktorunuz egzersiz yapmanızda sakınca görmüyorsa, yaptığınız egzersiz kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak, bu arada vücut ağırlığınızın dengelenmesine de katkıda bulunacaktır. Ayrıca, hamilelik süresince yaşanacak rahatsızlıkları da azaltacak olan egzersiz, kasları güçlendirerek hem dayanıklılık sağlayacak hem de vücudu doğuma hazırlayacaktır.

Hamilelik süresince aktivite azlığı durumunda, aşırı kilo alımı, kan basıncında artış, ağrılar ve gebelik şeker hastalığına yakalanma riski yüksektir. Hamilelik öncesinde egzersiz yapmayan kadınların çekinmesine gerek yoktur. Hamilelik ile birlikte, uygun bir programla, hafif hareketlerle güvenli bir şekilde egzersize başlanabilir.

Egzersiz programına nasıl başlanmalıdır ?

Hamile iken egzersize başlamadan önce mutlaka doktorunuz ile görüşmek gerekir. Onun uygun bulması durumunda egzersize başlanabilir. Yapılan egzersiz, nefessiz kalmanıza, aşırı yorgunluk hissetmenize ve ağrı duymanıza sebep olmayacak düzeyde olmalıdır. Hafif hareketlerle başlanan egzersiz programı doktorunuzun önerdiği hareketlerin dışına çıkmamalıdır.

Herhangi bir tıbbi sakınca bulunmuyorsa, haftada 3-5 kez 15-30 dakika arasında yapılan egzersiz yeterli olacaktır.

Hamilelikte hangi egzersizler uygundur ?

En uygun hareketler vücudunuza fazladan ağırlık bindirmeye gerek duyulmayan egzersizlerdir. En çok önerilen egzersizler yüzme ve pedal çevirmedir. Yürüme ve hafif aerobik hareketleri de yapılabilecek hareketlerdendir. Yapabileceğiniz, size ve bebeğinize en uygun hareketler doktorunuzla birlikte seçilerek karar verilen hareketler olmalıdır.

Egzersizler sırasında nelere dikkat edilmelidir ?

Düşme ve yaralanmanıza sebep olabilecek hareketlerden kaçınmak gerekir.

Karın bölgesine darbeye sebep olabilecek hareketler yapılmamalıdır.

Hamileliğin ikinci 3 ayında sırt üstü yapılan hareketleri yapmamak gerekir. Çünkü bebeğin ağırlığının etkisiyle kan dolaşımı etkilenebilir.

Uzun süre ayakta durmanız gerektiren hareketlerden de uzak durulmalıdır.

Sıcak havalarda egzersizler yapılırken sabah veya akşam saatleri gibi günün nispeten daha serin zamanları seçilmelidir.

Evin içinde egzersiz yaptığınız oda iyi havalandırılmalıdır.

Egzersiz yaparken bol su içilmelidir.

Dengeli bir beslenme rejimi uygulanmalıdır.

Hangi durumlarda doktora gitmek gerekir ?

Egzersiz yaparken aşağıdaki durumlar meydana gelirse nutlaka doktora başvurmak gerekir:

Kanama olması,

Sıvı gelmesi,

Ani ve şiddetli karın ağrısı,

Uzun süren kasılmaların başlaması,

Göğüs ağrısı,

Nefessiz kalma,

Baş dönmesi,

Mide bulantısı,

Göz kararması.