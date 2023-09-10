Hamileliğin başlamasıyla birlikte anne adaylarına bazı testler uygulanmaktadır. Hatta Hamileliğe kendinizi hazır hissettiğinizde eşinizle beraber bazı tahliller yaptırmak sizin açınızdan daha sağlıklı olacaktır. Bazı tahlillerin gebeliğin belirlenen haftalarında yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden gebelik döneminde yapılacak testlerin ve tahlillerin takibinin düzenli bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Hamilelikte uygulanan testlerin bazıları tüm gebelere uygulanırken bazıları ise gerekli görüldüğü takdirde yapılmaktadır. Aslında gebelik başlamadan önce bazı testleri yaptırmak gebelikte oluşabilecek sorunlara karşı önlem alabilmek adına önemlidir. Fakat çiftlerin büyük çoğunluğu gebelik süreci başladıktan sonra doktor muayenesine girmektedir.

Gebeliğin anlaşılmasından itibaren annenin kan sayımını ölçmek için tahlil yapılmaktadır. Ebeveynler arasında kan uyuşmazlığının olup olmadığı da gebelik sürecinde müdahale edebilmek adına büyük önem taşımaktadır. Bunun dışında idrar testleri, HIV, açlık kan şekeri, TSH, Hepatit B, kızamıkçık testleri gibi pek çok test hamileliğin ilk dönemlerinde büyük önem taşımaktadır. 11. Haftadan itibaren bebeğin ense kalınlığının ölçümü yapılmaktadır. Bu testin 14. Haftaya kadar yapılması gerekmektedir. 16. Haftadan itibaren 20. Haftaya kadar üçlü test ya da dörtlü testin yapılması gerekmektedir. Eğer bu testler sonucunda gerekli olursa amniosentez testi de yapılabilir. 24. Haftadan itibaren şekerli su testi yapılmaktadır. Gebeliğin son haftalarına gelindiğinde gebeliğin üzerinden gün geçmesi durumunda ya da doktor bebeğin sıkıntılı bir durumunun olduğunu düşünüyorsa NST çekilebilmektedir.