HAZIRLANIŞI: Pirinci iyice yıkıyoruz ve süzüyoruz. Hamsileri ayıklayıp ikiye ayırıyoruz. Yuvarlak fırın tepsisini yağlıyoruz ve hamsilerin sırtları tepsiye gelecek şekilde muntazam bir şekilde diziyoruz. Tepsinin zeminini kapladıktan sonra kenarlarına da diziyoruz, bir kısmı tepsinin kenarından sarkacak şekilde diziyoruz. Soğanı yemeklik doğruyoruz ve tencereye alıyoruz. İçine mısırözü yağını ve tereyağı koyuyoruz. Hepsini bir kavuruyoruz. Soğan kavrulunca salçayı ve yıkayıp süzdüğümüz pirinci de ekliyoruz, karıştırıyoruz. Suyunu ilave ediyoruz. Tuzunu atıyoruz ve kapağını kapatarak pişmeye bırakıyoruz. Maydanozu ve dereotunu ince ince doğruyoruz. Pilav tam pişmeden ocaktan alıyoruz. İlk sıcaklığı çıkınca dereotunu ve maydanozu pilava katıp karıştırıyoruz. Tepsiye dizdiğimiz hamsilerin üzerine tuz ve karabiber atıyoruz ve pilavı da üzerine döküp, üzerini kaşıkla düzeltiyoruz. Kalan hamsilerle de üzerini kapatıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. HAMSİLİ PİLAV 1 kg hamsi 3 su b. pirinç 3 çorba k. tereyağı 1 çorba k. salça 1 soğan 1 tutam maydanoz 1 tutam dereotu sıvıyağ tuz karabiber su

Kaynak: Haber merkezi