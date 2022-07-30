Tüm faaliyetlerini saygın ve disiplinel anlayışı ile ara vermeden sürdüren Kurtuluşspor kurumsal yapısı ve güvenilir vizyonuyla başarılı sporcuların tercihi olmaya devam ediyor.

Bursa Nilüfer Akademi, Erdemli, Gülbahçe, Dogugücü, Keles İsmetiye spor kulüplerinde daha önceki sezonlarda görev yapan Hamza Şen kendisini sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninde açıklama yapan Şen; “Kurtuluşspor’da arkadaşlarımla birlikte başarılı bir sezon geçireceğimize yürekten inanıyorum. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Kurtuluşspor Genel Kaptan’ı Mehmet Altan ise yaptığı açıklamada, “Doğrular üzerine kurulmuş bir sistem yürütüyoruz ve her adımımızı köklü kulübümüze yakışır bir şekilde atıyoruz. Taraftarlarımıza ve camiamıza popülizmden kaliteli ve sportif anlamda başaralı bir sezon yaşatacağız. Bu bağlamda Hamza Şen kardeşimizi de kadromuza kattık. Hamza’da üzerine düşeni yapacak ve bu sezon çok güzel işler çıkartacağız. Hayırlı olsun” dedi.