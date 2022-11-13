İnegöl'e bağlı kırsal Hamzabey mahallesinde evin mutfağında bulunan fırından çıkan yangın da 4 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre Hamzabey mahallesi 1775. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2. katında bulunan dairenin mutfak kısmında yangın çıktı. Fırından çıktığı öğrenilen yangın sonucunda evi biran da dumanlar kapladı. Evde kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 4 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında tedavi edildi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.